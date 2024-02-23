” هسه ظهرت” نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 جميع الفروع عموم المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا

يزداد البحث بين الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 جميع الفروع عموم المحافظات العراقية، إذ باقي على إعلان نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 في جميع أنحاء العراق ساعات قليلة، وذلك بعد أن أصدرت وزارة التربية العراقية نتائج التمهيدي 2024 لكافة المراحل (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي) رسميا، وقد ازدادت حدة البحث عن نتائج اختبارات التمهيدي المهني 2024 من قبل الطلاب والطالبات جميعا، لذا سنشرح لزوار موقعنا طريقة الحصول على نتائج السادس الاعدادي المهني التمهيدي للعام الدراسي 2024.

نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 جميع الفروع

يرغب الكثير من الطلاب في معرفة نتائج الاعدادي المهني، وفي ذلك السياق أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية عن انتهاء تصحيح وتدقيق درجات امتحانات الصف السادس الإعدادي المهني 2024 تمهيدي خارجي في جميع مراكز الامتحانات، وأضاف سيادته أن النتائج ستعلن رسميا لكل الطلاب والطالبات بعد تجهيزها، وتزامنت امتحانات السادس المهني مع امتحانات الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي العلمي والأدبي، وحسب التصريحات، فإن نسبة النجاح في السادس المهني ارتفعت عن السنوات السابقة.

الاستعلام عن نتائج السادس المهني التمهيدي 2024

لمعرفة نتائج السادس الاعدادي المهني التمهيدي 2024، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح موقع نتائجنا.

ثم اختر نتائج السادس المهني 2024.

وقم بتحديد المحافظة التي تنتمي إليها.

ثم اضغط على تنزيل الموجود بجانب اسم المحافظة.

واضغط على تنزيل النتائج.

ثم افتح ملف النتائج وابحث فيه باستخدام الاسم أو الرقم الامتحاني للطالب.

موعد ظهور نتائج السادس المهني 2024

من المقرر أن تقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج السادس المهني التمهيدي لعام 2024 فور الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة، ثم يتم رفع البيانات على موقع نتائجنا الإلكتروني، فبعد اتباع خطوات طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي المهني في الأعلى، سترى درجاتك في كل المواد الدراسية لهذا العام عندما تنشر النتيجة على موقع نتائجنا من قبل الجهات المختصة، وستتحول كلمة قريباً إلى كلمة تنزيل عندما تكون النتائج جاهزة ومتاحة على الموقع.