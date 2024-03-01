تعرف على تردد قناة ماجد كيدز 2024 على النايل سات وطريقة إعداد الطبق لاستقبالها

تردد قناة ماجد كيدز 2024 من الموضوعات الضرورية عند كثير من الأمهات لأن قناة ماجد تتمتع بمكانة متميزة لدى كل أطفال الوطن العربي، حيث تجمع القناة بين جميع المقومات الجاذبة للطفل العربي من برامج مسلية وممتعة وفترات تعليمية مميزة، وبين محتوى هادف يقوي من أخلاق الطفل ويدعم شخصيته في السنوات الأولى.

تردد قناة ماجد كيدز 2024

زاد البحث عن تردد قناة ماجد كيدز 2024 بعد عمليات آخر عمليات تحديث قامت بها كثير من الفضائيات، وقد تمكنت المحطة في وقت قصير من جذب أنظار الأطفال والمتابعين لتصبح واحدة من أهم وأفضل محطات الأطفال، والجدير بالذكر أن قناة ماجد كيدز من القنوات المجانية أي محتوى مفتوح ومتاح لجميع الجماهير خلال 24 ساعة، وقد أتى التردد الجديد للقناة بعد التحديث على كل الأقمار الصناعية مما يلي

تردد قناة Majid kids 2024 على النايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة Majid kids 2024 على العرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

برامج قناة ماجد Majid Kids 2024.

تتميز قناة ماجد بعدد من المسلسلات الكرتونية المتميزة التي تضم شخصيات لرسوم متحركة، تناسب في شكلها ومواصفاتها والزي الذي ترتديه مع طبيعة المجتمع العربي في الشرق الأوسط، حيث تمتلك القناة مسلسلات وأفلام حصرية خاصة بها غير منقولة من قنوات أخرى وقد جمعت القناة ملايين من المتابعين أمام شاشاتها يستمتعون بالافلام التالية.