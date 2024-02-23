“هتقبض بدري ولا لا؟؟!!.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة وفقا لتصريحات القومية للتأمينات

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، جموع المصريين يتسائلون عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم الذي أصبح لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، خاصة مع وجود اشاعات تفيد بأنه سيتم تبكير موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 لكافة المستفيدين ليتمكنوا من شراء الاحتياجات الاساسية للمنزل قبل حلول الشهر المعظم، وخلال السطور القادمة سنتعرف على قيمة معاشات شهر مارس بعد اضافة الزيادة الجديدة التي أقرها السيد الرئيس مؤخرا.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

أما عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 فلم تصدر أي تعليمات تفيد بتبكيره، وبالتالي سيتم صرف المعاشات في الموعد المحدد لها وتحديدا في الأول من الشهر القادم قبل حوالي 10 أيام من غرة شهر رمضان، وحاليا تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف زيادة معاشات شهر مارس 2024 لحوالي 11 مليون مواطن يستحق المعاش، وستكون زيادة معاشات مارس 2024 بحد أقصى 15% وفقا لما أمر به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، وسعيا من سيادته لتوفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء.

قيمة معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

فيما تكون قيمة معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة كما يلي:

– الشريحة الأولى: 1300 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1495 جنيها)، بزيادة تصل لـ195 جنيها.

– الشريحة الثانية: 1500 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1725 جنيها)، بزيادة تصل لـ225 جنيها.

-الشريحة الثالثة: 1600 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1840 جنيها)، بزيادة تصل لـ240 جنيها.

– الشريحة الرابعة: 2000 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2300 جنيه)، بزيادة تصل لـ300 جنيه.

– الشريحة الخامسة: 2300 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2645 جنيها)، بزيادة تصل لـ345 جنيها.

– الشريحة السادسة: 2600 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2990 جنيها)، بزيادة تصل لـ390 جنيها.

– الشريحة الثامنة: 3200 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (3680 جنيها)، بزيادة تصل لـ480 جنيه.

– الشريحة التاسعة: 3500 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4025 جنيها)، بزيادة تصل لـ525 جنيها.

– الشريحة العاشرة: 3800 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4370 جنيها)، بزيادة تصل لـ570 جنيها.

– الشريحة الحادية عشرة: 4100 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4715 جنيها)، بزيادة تصل لـ615 جنيها.

– الشريحة الثانية عشرة: 4400 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 5060 جنيها)، بزيادة تصل لـ660 جنيها.

– الشريحة الثالثة عشرة: 4700 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 5405 جنيهات)، بزيادة تصل لـ705 جنيه.

– الشريحة الرابعة عشرة: 10080جنيها، سيصبح المعاش المستحقة لها (11592 جنيها)، بزيادة تصل لـ1512 جنيها.