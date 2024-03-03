ظبطها علشان محدش يعرف يوقع ف الكمين//إعدادات جاتا الجديدة gta 5 v جراند ثيفت أوتو..خليك محترف

إعدادات جاتا الجديدة من أكثر ما يبحث عنه جميع لاعبي ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، حيث تعد لعبة جاتا أحد أشهر الألعاب في الوطن العربي التي حققت شعبية جارية خاصة بين جمهور الشباب، وقد تم تحديث لعبة جاتا مؤخرا لتقديم تجربة مميزة لجميع اللاعبين، حيث تعد النسخ الجديدة من اللعبة أفضل كثيرا مما كانت عليه سابقا، هذا ما دفع جميع اللاعبين إلى البحث عن الإعدادات الجديدة.

إعدادات جاتا الجديدة

يعد التحديث المستمر للعبة جاتا من أكثر الأمور التي ساعدت على انتشار اللعبة واستمرارها في صدارة ألعاب الفيديو خلال عشرات السنوات، حيث تقدم اللعبة دائما الكثير من الخيارات المتميزة للاعبين والتي تقلل من شعورهم بالملل من قضاء ساعات مع جاتا، وفيما يلي نتحدث عن خطوات تثبيت التحديث الجديد لجاتا.

في البداية يجب على اللاعب تشغيل Rockstar Games Launcher.

يلي ذلك دخول اللاعب على حسابه الخاص في اللعبة.

من القائمة الرئيسية اختر التابعة لـ Rockstar.

حدد لعبة جاتا 5 ثم إبدأ في تشغيلها.

تجد أمام أيقونة التحديث الجديد للعبة.

انقر فوق زر ” تحديث” وانتظر حتى يتم التحميل.

في حالة عدم وجود حساب شخصي للاعب يجب الضغط على زر ” إنشاء حساب جديد ” واتباع الخطوات بالتوالي ثم استكمال طريقة التحديث كما ذكرنا.

خطوات تثبيت Gta 5 على هواتف الأندرويد.

خطوات تثبيت لعبة جاتا من أسهل الأشياء التي يمكن الانتهاء منها في دقائق قليلة جدا بالطريقة التالية.