【﻿هنا pdf】… رابط الاستعلام عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf مظلتي

يبحث الكثيرون من العراق على موعد إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي ينتظرها الكثيرون بفارغ الصبر لما لها من أهمية كبيرة لديهم، وقد وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برامج الرعاية الاجتماعية لدعم الأسر التي بات تعاني من الفقر الشديد بسبب الحالة الاقتصادية التي يمر بها البلاد والعالم.

ولأهمية وجبات الرعاية الاجتماعية لدي الكثيرين وخاصتا الوجبة السابعة والتي ينتظرها الكثيرون منذ فترة نتابع معكم عبر موقع البديل كل جديد حول الوجبة الأخيرة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

توضع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بناء على عدة شروط ومعايير وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لتحقق أهداف برامج الرعاية الاجتماعية، والتي تقدم الدعم للمواطنين العراقين والخدمات في عدة اتجاهات بناء على هذه الشروط والمعايير التي تأسس مبدأ العدالة بين فئات الشعب المختلفة وتراعي الفئات الأشد احتياجًا.

اسماء المشمولين في الرعاية منصة مظلتي

منصة مظلتي الإلكترونية واحدة من أفضل المنصات الإلكترونية في العراق، والتي توفر لجميع الشعب العراقي الحصول على كثير من الخِدْمَات إلكترونيًا ودون أدنى جهد، ومن الخِدْمَات التي توفرها المظلة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي: spa.gov.iq. اضغط على الحماية الاجتماعية. ادخل البينات المطلوبة مثل رَقَم بطاقة التمويل والاسم والوجبة التي تريد الاستعلام عنها ونحوه. اضغط استعلام ليتم تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي يمكنك من خلالها الاستعلام عن الذين شملتهم الوجبة الأخيرة.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تشتمل شروط الرعاية الاجتماعية على التالي:

المتقدم عراقي الجنسية، ومقيم في العراق. يكون من الفئات التي شملها الدعم والتي منها زوي الاحتياجات الخاصة والفقراء والعاطلين عن العمل. ليس لديه أصول ذات قيمة عالية. تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة. لم يحصل على أي صور دعم أخرى من الحكومة.

في حالة استكمال المواطن العراقي هذه الشروط يمكنه التقديم في الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم الذي بنا لكم عنه طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وشروط الحصول عليه التي وضعتها وزارة العمل.