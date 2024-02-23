“بعد اتفاقية رأس الحكمة” سعر الذهب يترنح ويتراجع إلى مستوى تاريخي وعيار 21 يسجل تراجعا بقيمة 150 جنيها

أصبح الحديث عن أسعار الذهب مدار حديث أغلب المواطنين، خاصة بعد جدل كبير حول اتفاقية رأس الحكمة، فبسبب الإعلان عن مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات، شهدت أسعار الذهب والدولار في مصر انخفاضاً اليوم، وبلغ سعر الذهب 150 جنيهاً أقل من الأمس في التعاملات المسائية، ووصل سعر الدولار في السوق الموازي إلى أقل من 60 جنيهًا للدولار، وفي مؤتمر صحفي اليوم، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر ستحصل على 15 مليار دولار من المشروع في أسبوع، و35 مليار دولار في شهرين.

مفاجأة مدوية في أسعار الذهب اليوم

بعد الارتفاع الشديد في أسعار الذهب والدولار في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب نقص مخزون العملة الصعبة في الدولة، واليوم شهدت أسعار الذهب هبوطاً كبيراً في السوق، ما جذب انتباه المستثمرون والمقبلون على الزواج باعتبار ذلك فرصة كبيرة عليهم استغلالها، وهذا يعني أنها فرصة جيدة للشراء والاستثمار في الذهب، الذي يعد من أثمن المعادن ورمزاً للثراء والاستقرار المالي، ولمساعدتكم على متابعة أسعار الذهب اليومية، سنعرض لكم أسعار الذهب بكل العيارات مساء اليوم 23 فبراير في مصر وسعره عالميا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الجنيه الذهب: