الموارد البشرية…تُعلن عن تقديم موعد الضمان الاجتماعي المطور شهر مارس 1445

موعد صرف الضمان الاجتماعي، يتساءل الكثير من المواطنين في المملكه العربيه السعوديه عن حقيقة تقديم موعد الضمان الاجتماعي المطور 1445، وقد جاءت عمليات البحث بعد ان قامت وزارة الموارد البشرية السعودية بالإعلان عن تقديم الموعد لجميع المستفيدين من خدمة الضمان الاجتماعي نظرا لوجود إجازة رسمية في المملكة السعودية، ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي أحد البرامج المميزة في المملكة حيث تستفيد منه الأسر الأكثر احتياجاولمتابعة كافة التفاصيل تابع معنا.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

قد حددت وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي في يوم 1من بداية كل شهر ميلادي وتتم عمليات الصرف للأشخاص المستحقين من خلال البنوك، وقد أوضحت وزارة الموارد أن عملية صرف مستحقات شهر مارس سوف تكون يوم 29 من شهر فبراير 2024، حيث أن اليوم الاول من شهر مارس هو يوم إجازة في جميع البنوك السعودية نظرا لأنه يوافق يوم الجمعة.

كيفيه الاستعلام عن اهليه الضمان الاجتماعي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن اهليه الضمان الاجتماعي من خلال اتباع عدد من الخطوات واليكم هذه الخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي للدعم والحماية الاجتماعية.

عليك تسجيل الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد.

النقر على كلمة الأهلية.

تظهر الأحقية في أخذ معاش الضمان ام لا في هذه الخطوة وإذا كان الشخص مستحق سوف تظهر امامك المبلغ المستحق.

في حالة عدم ظهور أهلية يمكن للشخص تقديم اعتراض.

في ختام هذا المقال نكون قد عرضنا لكمموعد الضمان الاجتماعي، وكيفيه الاستعلام عن اهليه الضمان الاجتماعي.