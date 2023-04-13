HERE.. رابط التسجيل عن بعد في المدارس الابتدائية تونس 2024 primaire.education.tn ترسيم التلاميذ الجدد بالسنة الأولى

يتعرف جميع طلاب التي سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد على الرابط الالكتروني للتسجيل في المدارس الابتدائية عن بعد بتونس، واليت يرغب في التعرف عليها جميع أولياء الأمور والطلاب ترسيم سنة أولى 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بتونس عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بسنة اولى ابتدائي للعام الجديد عن طريق اللينك الالكتروني للتسجيل عبر اللينك، حيث تم فتح باب القبول للتسجيل على الموقع الالكتروني في لينك التسجيل بالمدارس الابتدائية حتي نهاية هذا الشهر الجاري 2023.

رابط التسجيل عن بعد في المدارس الابتدائية تونس

ويوفر اليكم موقعنا رابط الحصول على الموقع لتسجيل الدخول على اللينك والتسجيل داخل المدارس الابتدائية بتونس عن بعد للعام الدراسي الجديد للالتحاق بالصف الأول الابتدائي

يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم بتونس.

بعدها يقوم الطاب بكتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة.

ثم يقوم ولى الامر بانشاء حساب جديد علي الموقع.

ثم يقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة.

وعليه القيام بتحديد المدرسة التي يرغب في التقدم اليها.

وبعدها يقوم بادخال الرقم التعريفي الخاص بالطالب.

والتأكد بعد ذلك من جميع البيانات المطلوبة والموافقة علي كافة الشروط.

والضغط في النهاية علي كلمة تسجيل.

رابط التسجيل عن بعد في المدارس الابتدائية تونس

ونكتب لكم الاوراق المطلوبة للتحضير للتقديم والتسجيل في المدارس الابتدائية بتونس عن بعد

يتم احضار عدد 2 صور شخصية جديدة.

وكذلك إحضار شهادة ميلاد الطالب.

واحضار صورة من البطاقة الخاصة بولي امر الطالب.

وكذلك يتم إحضار استمارة الخاصة بالتسجيل في المدرسة التي يرغب الطالب في التقدم اليها.

ويتم احضار شهادة تفيد بمقر اقامة ولي امر الطالب المتقدم.

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