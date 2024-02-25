طريقة تقديم طلب قرض البنك الأهلي للموظفين والمعاشات 2024 بالبطاقة وبيان مرتب أو معاش لحد 3 مليون جنيه

قرض البنك الأهلي للموظفين والمعاشات أحد المنتجات التمويلية الجديدة للبنك الأهلي المصري الذي يستهدف فئة الموظفين وأصحاب المعاشات، التابعين للقطاع الحكومي فقط ويكون الحد الأقصى للقرض اثنان ونصف مليون جنيه، مع إلزام طالب القرض بتحويل الراتب أو المعاش على البنك.

قرض البنك الأهلي للموظفين والمعاشات

يتميز قرض البنك الأهلي للموظفين والمعاشات لكثير من التسهيلات، التي تشجع العاملين في القطاع العام بالتقديم وطلب القرض من البنك، حيث لا يتطلب البنك وجود أي ضمان سوي تحويل الراتب، هذا وقد تصل قيمة القرض إلى 3 مليون جنيه عند تحويل الموظف مكافأة نهاية الخدمة على البنك، والحد الأقصى لمدة السداد 12 سنة والجدير بالذكر أن قيمة القرض غير ثابتة وتختلف من عميل إلى آخر، ويمنح البنك العملاء تأمين شامل على الحياة والعجز الكلي كما أنه لا يدفع أي رسوم عن الاستعلام الائتماني.

شروط الحصول على قرض البنك الأهلي للموظفين والمعاشات

حدد البنك عدة شروط ومستندات رسمية يجب أن تنطبق على كل المتقدمين قبل قبول طلب القرض وهذه الشروط تتلخص في النقاط الآتية.