اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان.. موعد شهر رمضان 2024 فلكيا واهم الأدعية لاستقبال الشهر الكريم 

موعد شهر رمضان 2024، يرغب الكثير من المواطنين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في هذا التوقيت بمعرفة موعد بداية شهر رمضان الكريم لعام 2024 فبعد الانتهاء من شهر شعبان وقدوم شهر الرمضان ياتي يحل علينا بعده عيد الفطر المبارك اعاده الله على الجميع بالخير، ويجدر بنا الاشارة ان رمضان هذا العام سوف يأتي في شهر مارس القادم، ولمعرفة التفاصيل كاملة حول هذا الشأن تابع معنا السطور التالية من هذا المقال.

موعد شهر رمضان 2024

للإجابة على تساؤلات الكثير عن المواطنين عن موعد بداية شهر رمضان 2024، فمن المقرر فلكيا أن يكون بداية شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس لعام 2024، وان يستمر لمدة 30 يوم على أن ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024.

أدعية شهر رمضان 2024

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا وذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم بارك لنا في رمضان وزدنا من الخيرات والبركات.

اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأعنا على الطاعات وابعد عنا المعاصي.

اللهم اجعل رمضان شهر مبارك علينا وعلى الإسلام وجميع المسلمين في كل مكان.

اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذا الشهر الكريم.

اللهم ارزقنا ختمة حسنة في رمضان.

اللهم اجعلنا من المتقين فيه، واحفظنا من الشيطان الرجيم.

في ختام هذا المقال نتمنى ان نكون قد أوضحنا لكم موعد شهرؤ ئؤئشئرمضان 2024 وأكثر الادعية في شهر رمضان المبارك.