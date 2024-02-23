“الفلوس هتبقا رزم”.. الرئيس السيسي يأمر بزيادة مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024 رمضان.. زيادة 50% للمرتبات + 15% للمعاشات!!

بشأن زيادة مرتبات ومعاشات المواطنين ،تتجه الحكومة نحو تعزيز دعمها للموظفين والمتقاعدين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك في يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ويشهد هذا الوقت تزايدًا في معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات مارس مع الزيادة الرئاسية المتوقعة و من المقرر زيادة المرتبات للمواطنين خلال شهر مارس وقبل حلول شهر رمضان، ولكن ذلك يعتمد على الإجراءات التشريعية وموافقة البرلمان على هذه الزيادة.

موعد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه مع زيادة إضافية تتراوح بين 1000 و 1200 جنيه وتشمل هذه الجهود أيضًا زيادة المعاشات بنسبة 15% بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه، لتستفيد منها نحو 13 مليون مواطن وتكون هذه الإجراءات و أيضًا رفع معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، مع تخصيص نحو 41 مليار جنيه لها خلال الموازنة الجديدة لعام 2024/2025، كما تأتي هذه الخطوات في إطار التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطنين ومن المقرر توزيع المعاشات للمواطنين شهرياً ابتداءً من كل شهر ميلادي، حيث سيتم صرف معاشات شهر مارس في الأول منه، وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك بستة أيام متواصلة.

جدول صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024