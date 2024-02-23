“جايب مين السنة دي؟؟!!”.. قائمة ضحايا برنامج رامز قفل اللعبة 2024 في رمضان على قناة MBC مصر

ضحايا برنامج رامز قفل اللعبة 2024، سنتعرف معا على ضحايا برنامج رامز قفل اللعبة 2024 الذي من المقرر أن يعرض طوال شهر رمضان القادم على شاشة قناة MBC مصر كعادة كل عام، ودائما ما يحقق برنامج رامز نسبة مشاهدة عالية ونجاحا باهرا على الرغم من تعرضه للانتقادات العنيفة، وسنتعرف معا خلال السطور القادمة على ضيوف برنامج رامز الجديد رمضان 2024.

ضحايا برنامج رامز قفل اللعبة 2024

أما عن ضحايا برنامج رامز قفل اللعبة 2024، حيث سيستضيف رامز كوكبة من نجوم الفن والرياضة كعادة كل عام، وقد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، أبرز نجوم الرياضة المشاركين في مقلب رامز ومن بينهم: “مصطفى شوبير، وكهربا، وحسين الشحات، ومحمد عبد المنعم، وأكرم توفيق، وإمام عاشور”، وكذلك كلا من:

الفنان عمرو يوسف.

الفنانة حنان مطاوع.

الفنان محمود العسيلي.

الفنانة غادة إبراهيم.

كابتن إمام عاشور.

رضا عبد العال.

كابتن محمود كهربا.

كابتن محمد عبد المنعم.

أحمد عبد القادر لاعب الأهلي.

الفنانة هنا الزاهد.

الفنان أمير عيد.

الفنانة هنادي مهنا.

موعد برنامج رامز قفل اللعبة 2024

أما عن موعد برنامج رامز قفل اللعبة 2024، فمن المقرر أن يتم عرض البرنامج عقب رفع اذان المغرب علبى شاشة قناة MBC مصر كعادة كل عام، عند صلاة المغرب، فقد أصبح البرنامج من عادات الإفطار للشعب العربي كافة، سواء تتفق أو تختلف معه.

فكرة برنامج رامز قفل اللعبة

تدور فكرة برنامج رامز قفل اللعبة حول استضافة العديد من نجوم الفن والرياضة وصناع المحتوى، في مدينة ألعاب كبرى، تتضمن “أكوا بارك” وكذلك “بيت رعب” والذي يقوم فيهم رامز جلال بمقلبه الجديد، الجدير بالذكر أن كافة ضيوف البرنامج يحصلون على اجور خيالية، حيث أكد مصدر مقرب من البرنامج بإن البرنامج تكلف ميزانية ضخمة، بسعة إنتاجية كبيرة، وانضم له شخصيات عالمية لم يتم الإفصاح عنهم حتى الآن.

خلال السطور الماضية رصدنا لكم ضحايا برنامج رامز قفل اللعبة 2024 الذي سيعرض على مدار الشهر الكريم، فيما تداولت أنباء بأن البرنامج هذا العام يحمل عنوان «رامز قفل اللعبة»، وأثار هذا الاسم جدلًا واسعًا وذلك بسبب معنى اسم البرنامج هل سيكون الأخير في عالم مقالب رامز جلال ام لا.