زيادة الرواتب 50% ورفع الحد الادنى للاجور 6000 .. شوف امتى تقبض ضعفين الراتب

تصدر موعد صرف مرتبات شهر فبراير نتائج البحث في الساعات القليلة الماضية وذلك عقب إعلان وزارة المالية المصرية مواعيد صرف الرواتب للعاملين بالجهاز الإداري المصري وذلك لمدة خمسة أيام في عدد 66 وزارة وهيئة حكومية، وسوف نوافيكم قراءنا الأعزاء بمختلف التفاصيل من خلال السطور القليلة المقبلة.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير

تبدأ عملية صرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي والخاص في الدولة المصرية لشهر فبراير يوم الخميس الموافق 22 فبراير لعام 2024 على أن يستمر الصرف لمدة خمسة أيام وينتهي يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير لعام 2024، مع العلم أن وزارة المالية توفر عدة أماكن لصرف المرتبات الخاصة بشهر فبراير الجاري والمتمثلة فيما يلي:

فروع البنوك.

فروع البريد المصري الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف زيادة الرواتب

صدر قراراً رسمياً بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة وذلك من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنسبة تصل إلى 50% لكي يصبح الراتب 6000 جنيه على أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من شهر مارس القادم حيث تتراوح الزيادة الجديدة لأجور العاملين بالهيئات الاقتصادية والدولة ما بين 1000 الى 1200 جنيه شهريا على حسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف.

جدول الرواتب عقب رفع قيمة الحد الأدني للأجور

يتساءل العديد من الموظفين والعاملين في الدولة عن ما جاء به جدول الرواتب عقب رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، وجاء جدول الرواتب كالتالي: