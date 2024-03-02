التأمينات الاجتماعية.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة المقررة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، ازدادت عمليات البحث في هذا التوقيت من قبل الكثير من المواطنين في جمهوريه مصر العربيه،لمعرفة ما هو موعد صرف معاشات شهر مارس لعام 2024 بعد ان قام السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقرار زيادة بنسبة 15% للمعاشات على أن يتم الصرف بهذه الزيادة من مقتبل الشهر القادم، ولمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة حول هذا الموضوع تابع معنا.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

قد قامت الهيئه القوميه للتامينات بالإعلان عن تأكيد ما قاله السيد الرئيس وهو رفع الحد الادنى للاجور الى 6000 جنيه مصري بزيادة المعاشات بنسبة 15% على أن يتم العمل بهذه الزيادة من الشهر القادم وهو شهر مارس وقد بلغت هذه التكلفة نحو 74 مليار جنيه مصري، ولمعرفة جدول الأيام الخاصة بصرف معاشات مارس تابع معنا الفقرة القادمة.

جدول ايام صرف معاشات شهر مارس

لمعرفة جدول ايام للصرف فإنه سوف يتم صرف معاشات شهر مارس على النحو الآتي:

اليوم الاول هو 1،2 من شهر مارس موعد المعاشات لأكثر من 1000 جنية مصري.

اليوم الثاني لصرف المعاشات المخصصة لشهر مارس هو يوم 3،4 من الشهر وهو مخصص للمعاشات الاكثر من 2000 جنيه مصري.

اليوم الثالث لصرف المعاشات الاكثر من 3000جنية مصري على أن يكون اليوم الخامس والسادس من الشهر.

ختاما نود أن نكون قد أوضحنا لكم موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 وما هي مواعيد جدول الصرف التى أعلنتها التأمينات الاجتماعية.