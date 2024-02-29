تكافل وكرامة.. الإعلان عن الاسماء المقبولين في تكافل وكرامة وكيفية الاستعلام عنها

تكافل وكرامة بالرقم القومي، يبحث الكثير من المهتمين ببرنامج تكافل وكرامة عن كيفية الاستعلام عن البرنامج بالرقم القومي خلال شهر مارس 2024 برنامج تكافل وكرامة أحد أهم البرامج التي تقوم الدولة المصرية بتقديمها من شأن رفع المستوى المادي للمواطنين وتزويد الأسر الأكثر احتياجا بالاساسيات اللازمة لهم للعيش بحياة كريمة، كما تعمل الدولة على اضافه اشخاص جدد للبرنامج وللمزيد تابع معنا القادم.

تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الفرصه للجميع للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع عدد من الخطوات ولكم هذه الخطوات:

اولا الدخول الموقع الرسمي الالكتروني ل وزارة التضامن الاجتماعي

ثانيا يرجى كتابة الرقم القومي للشخص الذي يرغب في الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

يجب كتابة الاسم بالكامل مع تحديد نوع البطاقة.

النقر على كلمة استعلام وسوف تظهر أمامك على الشاشة كافة التفاصيل المتعلقة بالبطاقة.

خطوات تقديم شكوى على موقع تكافل وكرامة

يرجى الدخول أولا على الموقع الرسمي الالكتروني تكافل وكرامة.

ثانيا يرجى بعد ذلك كتابة الرقم القومي للمستفيد.

النقر بعد ذلك على كلمة تقديم شكوى من التبويب الخاص بها.

كتابة الشكوى وبها جميع التفاصيل التي ترغب في تقديمها في المكان المخصص لذلك.

الضغط بعد ذلك على زر تسجيل ثم النقر على كلمة ارسال .

بمجرد الارسال سيتم العمل على حل هذه المشكلة.

بذلك نكون قد قدمنا لكم كيفية الاستعلام برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية تقديم شكوى من خلال موقع تكافل وكرامة.