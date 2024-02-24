لشهر فبراير.. تصنيف الفيفا في المنتخبات 2024 الأفضل عالميا

لقد ازدادت عمليات البحث من محبين الكرة عن تصنيف الفيفا فى المنتخبات 2024 بعد ما انتهت كلاً من بطولة أسيا وأفريقيا لذا قام فريق الاتحاد الدولى لكرة القدم في فيفا بالكشف عن تصنيف الفيفا في المنتخبات 2024، حيث أنه بعد كل بطولة من البطولات العالمية تقوم الفيفا بالإعلان عن تصنيف المنتخبات في نهاية كل شهر للتعرف على أفضل مراكز للمنتخبات التي تتنافس مع بعضها لكي تصل للمراكز الاعلى.

تصنيف الفيفا في المنتخبات 2024

من المقرر أنه تصنيف الفيفا في لمنتخبات 2024 كانت من أفضل تصنيفات الفيفا فى هذا العام وكان فى قمة ترتيب منتخب الأرجنتين، وفي هذا العام أقيمت بطولتى كأس العالم وكأس إفريقيا خلال الشهرين الجاري يناير وفبراير وسوف نقوم بعرض أفضل 10 منتخبات أفريقية :

منتخب مصر بالمركز 36 بعدد نقاط 1500.38

منتخب كوت ديفوار بالمركز 39 بعدد نقاط 1494.57

منتخب تونس بالمركز 41 بعدد نقاط 1491.15

منتخب الجزائر بالمركز 43 بعدد نقاط 1480.23

منتخب مالى بالمركز 47 بعدد نقاط 1469.81

منتخب الكاميرون بالمركز 51 بعدد نقاط 1452.59

منتخب جنوب أفريقيا بالمركز 58 بعدد نقاط 1410.23

ترتيب فيفا للمنتخبات فى قارة آسيا 2024

تستعد المنتخبات فى جميع أنحاء العالم ، وخصوصاً قارة آسيا التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي تم إصداره 15 فبراير سنة 2024