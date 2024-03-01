القانون مش بيرحم..عقوبة تخزين السلع الغذائية بغرض الاحتكار//الجهات الرقابية تواجه المحتكرين

عقوبة تخزين السلع الغذائية بغرض الاحتكار؛ في ظل غلاء الأسعار والازمة الاقتصاديّة التي تمر بها الدولة، حاول بعض التجار أن يقوموا باحتكار السلع الغذائية بمختلف أنواعها، ولكن الدولة قد قامت بتوجيه تحذيرات شديدة اللهجة لمن يحاول أن يقوم بمثل هذا الفعل لأن هذا يعتبر جريمة في حق جميع المواطنين، وأن المكاسب المالية التي تعود على التجار من وراء هذا الفعل ليست من حقهم.

عقوبة تخزين السلع الغذائية بغرض الاحتكار

قامت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التابعة لمجلس النواب بالموافقة على تعديل القانون الخاص بحماية المستهلكين، مع تنفيذ عقوبة احتكار السلع، حيث نص قانون حماية المستهلك أن من يقوم باحتكار السلع الغذائية سوف تتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن عام مع توقيع غرامة مالية عليه لا تقل عن 250 ألف جنيه، أو ما يعادل ثمن البضاعة التي احتكرها، وفي حالة تكرار الجريمة فسوف يتم مضاعفة مدة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة أعوام، كما يتم مضاعفة قيمة الغرامة.

مصادرة السلع المضبوطة عند الاحتكار

في حال ثبوت حالة احتكار السلع الغذائية فيتم ضبط السلع في موضع الجريمة، ويتم الحكم بمصادرتها كما أن الحكم يتم نشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الشخص المحكوم عليه، ويتم صدور حكم بإغلاق المحل لمدة لا تجاوز نصف عام، من الجدير بالذكر أنه يحظر منع المنتجات الاستراتيجية التي تم إعدادها للبيع بعدم طرحها أو إخفائها، أو الامتناع عن البيع بأى شكل من الأشكال، ويلزم أن يقوم صاحب السلع الإستراتيجية الخاصة بعدم الاستخدام الشخصي أن يقوم بإعلام الجهات المختصة بالسلع التي لديه وكمياتها.