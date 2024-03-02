والله بعودة يا شهر الصوم.. دعاء رمضان قبل الفطور لتفريج الكروب والهموم

دعاء رمضان قبل الفطور، يتساءل الكثير من الأشخاص في هذه الفترة عن ما هو افضل دعاء في شهر رمضان المبارك قبل الافطار مع آذان المغرب حيث أن لكل صائم عند الإفطار دعوة لا ترد لذلك يحرص المسلمين على الإكثار من الدعاء لحظه الافطار ولمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشان يرجى متابعة السطور القليلة التالية من هذا المقال.

دعاء رمضان قبل الفطور

قد ورد إلينا في الاحاديث النبويه الشريفه عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث المرتبطه بالدعوه في شهر رمضان للصائمين لتفريج الكروب والهموم ويردد المسلمين الصائمين في الشهر الفضيل عدد من الادعية المستجابه، ومن اجمل هذه الأدعية اللهم اغفر لنا يوم الدين ولا تردنا خائبين واتنا افضل ما يؤتي به عبادك الصالحين واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.

الادعيه المستجابه في شهر رمضان

من افضل الأدعية في شهر رمضان مايلي:

اللهم لك صمت وبك امنت وعليك توكلت ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله.

اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اعوذ بك من فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم.

افطر عندكم الصائمون وانزلت عليكم الملاءكة واكل طعامكم الابرار.

اللهم انا نعوذ بك من وسوسه الصدر وشتات الامر.

في ختام هذا المقال نكون قد عرضنا لكم دعاء رمضان قبل الفطور وافضل الادعيه المستجابه في شهر رمضان المبارك 2024.