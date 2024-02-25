ما حقيقة زيادة نصيب الفرد من التموين في مارس بمناسبة رمضان؟التموين ترد

نصيب الفرد من التموين في مارس في الأيام السابقة ازدادت معدلات البحث عن الزيادة الحاصلة في نصيب الفرد من التموين في مارس، حيث إن كثيراً من المواطنين المصريين يترقبون هذه الزيادة، ويهتمون بها بشكل كبير، وذلك بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً، ويزداد اهتمام المواطنين المصريين بهذه الزيادة مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، ولكن لم تعلن الحكومة المصرية بعد عن وجود أي زيادات في نصيب الفرد في التموين، وقد قامت وزارة التموين بتوضيح صحة الخبر الذي تم تداوله.

نصيب الفرد من التموين في مارس

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية بالإعلان عن عدم وجود زيادة في نصيب الفرد في تموين الشهر القادم، وأن نصيب الأفراد في التموين لا يزال ثابت وقيمته 50 جنيه للفرد الواحد، ويحصل الفرد على سلع التموين المتوفرة بأقل سعر، كما يتم توفير مايزيد عن 32 سلعة تموينية في كافة المنافذ التابعة لوزارة التموين على مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم افتتاح العديد من المعارض في شهر رمضان في جميع المحافظات، تحت شعار أهلاً رمضان.

موعد صرف تموين شهر مارس 2024

بعد التعرف على حقيقة الأخبار المتعلقة بزيادة نصيب الفرد في التموين، بدء العديد من المواطنين في البحث عن موعد صرف تموين مارس، حيث من المقرر أن يتم صرف تموين هذا الشهر بداية من اليوم الأول في مارس، وذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك، الذي يوافق الحادي عشر من شهر مارس 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن المواطن يستطيع الحصول على زجاجة زيت بسعة 800 جرام بالإضافة إلى كيلو سكر بسعر مخفض.