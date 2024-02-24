“pdf دونلوود Now“ كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 منصة مظلتي في العراق

أعلنت الحكومة العراقية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والتي تعتبر واحدة من أبرز أشكال الدعم الذي يتم منحه للأسر الفقيرة والمحتاجه داخل دولة العراق وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على مواطنيها ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفقا لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نقدم لكم أيضا رابط الاستعلام عن اسماء المستحقين.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل صحيح من أجل الاستعلام عن المستحقين للرعاية والتي تكون كالتالي:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي.

يرجى تسجيل الدخول من خلال استخدام كلمة السر ورقم الهوية الوطنية.

قم بالدخول على الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

بمجرد الضغط على زر الاستعلام سوف يظهر لكم أسماء المستحقين بصيغة pdf.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم وهي:

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

يشترط أيضا أن يكون مقيم على الأراضي العراقية بشكل دائم.

يشترط أن يتراوح عمر المتقدم من 18 عام وحتى 60 عام.

الوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم على المنحة

يجب تحضير تلك الأوراق عند التقديم على المنحة: