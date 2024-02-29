المالية المصرية توضح موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالإضافة إلى جدول صرف المرتبات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، يتساءل الكثير من الموظفين في الحكومة المصرية بصورة مكثفة في هذا الوقت عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد أن قامت وزارة المالية المصرية بالإعلان عن بدء صرف المرتبات في يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، كما قد أعلنت عن جدول صرف مرتبات شهر مارس ومعرفة جميع التفاصيل المتعلقة حول هذا الموضوع تابع معنا الآتي.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

من المقرر طبقا لتصريحات وزارة المالية أن يتم اليوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس 2024 بدء صرف المرتبات للموظفين في الجهاز الحكومي للدولة بالزيادة الجديدة التي قد أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكون الزيادة بنسبة 15%، حتى يصل الحد الادنى للاجور الى 6000 جنيه مصري.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024

قد اعلنت وزاره الماليه على أن جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024 جاء على النحو التالي:

اليوم الأول وهو يوم الخميس الموافق 21 فبراير 2024 هو أول أيام صرف مرتبات الشهر للموظفين.

يوم الاحد الموافق 24 فبراير لعام 2024 هو ثاني أيام صرف مرتبات الشهر للموظفين.

يوم الاثنين الموافق 25 فبراير لعام 2024 هو ثالث أيام صرف مرتبات الشهر للموظفين.

يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير لعام 2024 هو رابع أيام صرف مرتبات الشهر للموظفين.

بذلك نكون قد قمنا بعرض وتوضيح موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 مع جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع العاملين في الدولة المصرية.