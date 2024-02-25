هتاخد العلاوة بدري السنة دي..موعد استحقاق العلاوة الدورية 2024 بعد الزيادة الأخيرة بعد قرار تعجيل الصرف

موعد استحقاق العلاوة الدورية بعد صدور القرار الرئاسي بخصوص موعد استحقاق العلاوة الدورية، بدء العديد من الأفراد البحث عن تفاصيل هذا القرار، رغبةً في التعرف على الفئات الذين تشملهم هذه العلاوات، حيث صدق عبدالفتاح السيسي مساء يوم الخميس الماضي على قانون التعجيل من موعد استحقاق العلاوات الدورية، حيث أن مشروع قانون التعجيل بالعلاوات يضم العديد من الفئات التي سنوضحها في هذا المقال، فتابعوا معنا.

موعد استحقاق العلاوة الدورية

قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار رئاسي جديد متعلق بالموافقة على القانون الخاص بالعلاوات رقم 9 في سنة 2024، المتعلق بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، بالإضافة إلى منح علاوات خاصة للأفراد الذين لا يشملهم قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الإضافية للعاملين بالدولة، مع تقرير منح خاصة للموظفين في شركات القطاع العام وقطاعات الأعمال العامة، كما يشمل هذا المشروع زيادة في المعاشات العسكرية والمدنية، ونصت المادة الأولى من هذا القانون على أنه سيتم تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية المستحقة للعاملين المخاطبين في هذا القانون في اليوم الأول من شهر مارس سنة 2024، وسوف تكون نسبة هذه العلاوة 10% من أجر الموظف في يوم 29 فبراير 2024، وبحد أدنى 150 جنيه، ويتم اعتبار هذه العلاوات كجزء من الأجر الوظيفي للعامل، دون الإخلال بقيمة العلاوة السنوية.

تعجيل صرف زيادة الأجور 2024

تشمل تفاصيل زيادة الأجور في شهر مارس والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50%، لتصل قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه بشكل شهري، هذا بالإضافة إلى زيادة أجور الموظفين بالدولة في الهيئات الاقتصادية حيث يصل الحد الأدنى للأجور إلى حوالي عشرة الاف جنيه، وقد تزيد عن هذا الحد حسب درجة الموظف الوظيفية.