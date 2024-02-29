موقع للحج والعمرة… الخطوات اللازمة لمعرفة رابط الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز

استعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز، يتساءل الكثير من الأشخاص المهتمين بالعمرة عن ذلك بعد أن قد أتاحت وزارة الخارجيه السعوديه صوره الكترونيه الاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الجواز تسهيلا على المعتمرين دون الحاجة إلى النزول والتوجه إلى مكاتب الحجز، وتتم عملية الاستعلام من خلال موقع التأشيرة الالكتروني او من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

استعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز

يمكن لجميع المعتمرين الاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الجواز من خلال موقع وزاره الخارجيه السعوديه واليكم الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام:

الدخول على موقع منصة التأشيرات الإلكترونية.

عليك تحديد نوع التأشيرة المستخدمة في العمرة.

عليك تحديد الجنسيه والجهه القادم منها.

في هذه الخطوة عليك كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك على الشاشة.

النقر بعد ذلك على كلمة بحث.

يظهر امامك على الشاشة في هذه الخطوة إذا تمت الموافقة على الفيزا ام لا.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة العمرة من موقع الحج والعمرة

يمكن للأشخاص المتقدمين إلى العمرة الاستعلام عن تأشيرة العمرة من خلال موقع الحج والعمرة اتباع ما يلي:

الدخول الى الموقع الالكتروني للحج والعمرة

الدخول على الخدمات الالكترونيه.

النقر على الاستعلام عن تأشيرة العمرة.

قم بتحديد الدولة وكتابة رقم الجواز.

عليك كتابة رمز التحقق ثم بحث.

تظهر أمامك على الشاشة حالة التأشيرة

في ختام هذا المقال نود ان نكون قد عرضنا لكم جميع التفاصيل المتعلقة باستلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز عبر موقع العمرة والحج.