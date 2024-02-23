الأخضر ضرب في العالي.. سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم السوق السوداء،من اكثر المواضيع التي يتم البحث عنها بصورة يومية من قبل المهتمين باسعار العملات، حيث يعد الدولار أحد أهم العملات التي يتم التعامل بها في جميع العالم بالذكر أن الدولار قد شهد حالة من عدم الاستقرار في الفترة الماضية حيث قد سجل عدد من الارتفاعات فى وقت قصير، لمتابعة المزيد حول هذا الموضوع يرجى قراءة السطور التالية من هذا المقال.

سعر صرف الدولار اليوم السوق السوداء

نستعر لكم سعر الدولار في السوق السوداء لتكن كالآتي:

سجل سعر 1 دولار أمريكي مبلغ 63.06 جنيه مصري.

سجل سعر 5 دولار أمريكي مبلغ 315.30جنيه مصري.

سجل سعر 10 دولار أمريكي مبلغ 630.60 جنيه مصري.

سجل سعر 25 دولار أمريكي مبلغ 1576 جنيه مصري.

سجل سعر 50 دولار أمريكي مبلغ 3153 جنيه مصري.

سجل سعر 100 دولار أمريكي مبلغ 6306 جنيه مصري.

سجل سعر 150 دولار أمريكي مبلغ 9459 جنيه مصري.

سجل سعر 200 دولار أمريكي مبلغ 12612 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصريه

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري في حاله البيع 30.75 جنيه مصري، اما في حاله الشراء فقد وصل سعر الدولار إلى 30.85 جنيه مصري.

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري في حاله البيع 30.82 جنيه مصري، اما في حاله الشراء فقد وصل إلى 30.95 جنيه مصري.

وفي ختام هذا المقال نود ان نكون قد تناولنا سعر صرف الدولار اليوم السوق السوداء وفي البنوك المصرية.