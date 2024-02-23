【﻿سلي　طفلك】مع أجمل أغاني وبرامج قناة طيور الجنة | حمل ترددها الآن على الأقمار الصناعية

حمل تردد قناة طيور الجنة وشاهد القناة على تلفازك، من أمتع القنوات الفضائية التي تجعلك أطفالك يستمتعون بوقت فراغهم، ثم أن القناة تعمل على تقديم محتوى هادف وجيد لبناء الطفل في المراحل الأولية من عمره، ومن اهتمام القناة بهذا الجانب (تنمية مهارات الأطفال في جميع الجوانب) تجد العديد من الأمهات يسألون عن تردد القناة وطريقة تنزيلها على جهاز الاستقبال لاستمتاع أطفالهم في أوقات فراغهم، وهذا ما سنبينه من خلال مقالنا.

تردد قناة طيور الجنة 2024

يمكنك متابع قناة طيور الجنة على القمر الصاعي العرب سات والقمر الصناعي النايل سات بصورة مجانية تمام من خلال الترددات التالية:

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات:

تردد القناة: 11274.

المعدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات:

التردد القناة: 11310.

معمل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طيور الجنة ماما جابت بيبي

تقدم قناة طيور الجنة العديد من البرامج والأغاني التي يحفظها الأطفال وكثيرًا ما يرددنها من شدة تعلقهم بها، وتمتاز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والتي مناه التالي:

أخبار الدار.

الرسام الصغير.

رياضة.

برنامَج أنا أحبكم.

الكواليس.

وبرنامج طيور الجنة.

أخبار قناة طيور_الجنة

تحرص قناة طيور الجنة وطيور بيبي على تقديم الأفضل دائمًا، لذا تجد القناة دائمًا ما تحث عن برامج وأغاني وأفكار متجددة وبناءة ومفيدة لجميع الأطفال، لذا تجد الجميع متعلق بالقناة.

وفي ختام مقالنا الذي بينا فيه أهمية قناة طيور الجنة وأفضل ما تقدمه من برامج وفقرات، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة للقناة.