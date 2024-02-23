“ولا الجن الازرق يعرفها”.. الكهرباء تحذر خطأ كارثى يتسبب فى إنتهاء رصيد كارت عداد الكهرباء “ابو كارت” سريعا + السخان والميكروويف هما السبب؟

الكثير ممن لديهم عداد كهرباء مسبق الدفع يرتكبون أخطاء تسبب انتهاء رصيد الكهرباء للعداد الكارت ويلجئون إلى شحنه مرة أخري ولكن ما لايعرفون أنهم يرتكبون أخطاء هي ما تسبب انتهاء الرصيد في مدة قصيرة حيث يستخدمون أجهزة كهربائية وبالرغم من أنها صغيرة إلا أنها تسحب الكثير من الكهرباء ولذلك يجب الانتباه من هذه الأجهزة واستخدامها وقت الضرورة أو عند الحاجة إليها تجنبا للاستهلاك الكهرباء وانقطاعها.

أجهزة تزيد من استهلاك الكهرباء

يوجد أجهزة عند استخدامها فإن ذلك يرفع من استهلاك الكهرباء ونفاذ الرصيد سريعا ومن هذه الأجهزة السخان والميكروويف حيث أنها تقوم بسحب كمية كبيرة من فولت الكهرباء وذلك لأن تشغيلها يرفع مؤشر درجات الحرارة.

الاعتماد على الأجهزة التي لا تستهلك كهرباء

أكد المسئول عن الكهرباء بأنه يجب الاعتماد الأجهزة التي لا تستهلك الكثير من الكهرباء مثل الثلاجة ةالغسالة واستخدام لمبات الليد الموفرة حيث أن هذه الأجهزة لا تقوم بسحب الكثير من الفولت فإن أكثر ما تستهلكه هذه الأجهزة هو سحب 12 فولت وحتى 24 فولت على الأكثر.

التأكد من احتواء الكارت على رصيد الكهرباء

لابد من التأكد بأن الكارت به رصيد كهرباء إضافي وذلك لكي لا تنقطع الكهرباء بشكل مفاجئ مما ينتج عنه فصل الأجهزة الكهربائية كالثلاجة مما يؤدى إلى فساد الطعام وفي تلك الحالة لابد من تجنب فتح باب الثلاجة حتى لا يفقد التبريد.

نصائح وزارة الكهرباء والطاقة لترشيد الاستهلاك

أعطت وزارة الكهرباء بعض النصائح وذلك لترشيد الاستهلاك ومن هذه النصائح ما يلي: