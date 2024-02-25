اليكـــم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة رابط وزارة العمل mosla.gov.iq بحث pdf كافة المحافظات والرواتب

ارتفعت معدلات البحث من المواطنين العراقيين لمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي ينتظرها الكثير من الأسر العراقية محدودة الدخل، من أجل تحسين أوضاع معيشتهم، كما ينتظرها عدة فئات أخرى تشمل الأرامل، والمطلقات، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا الدعم يعتبر بريق أمل لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقد حددت الحكومة العراقية مجموعة شروط ومستندات للتقديم على هذا الدعم، سنعرض لكم كل هذه التفاصيل خلال هذا المقال.

اعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حتى وقتنا هذا لم يتم الاعلان عن كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة، وسيتم توزيع هذه الوجبة على الأسر الفقيرة، بشروط ومعايير حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حتى تضمن وصول الدعم للأسر الأكثر استحقاقاً.

شروط الحصول على دعم الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدة شروط يجب توافرها في المتقدم لكي يكون ضمن المؤهلين لصرف الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية، هذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يقيم داخل العراق إقامة كاملة.

يكون أن يتراوح عمر المتقدمين من الرجال بين 18 إلى 60 عام.

يجب أن يتراوح عمر المتقدمين من النساء بين 15 إلى 55 عام.

كما يجب ألا يمتلك أملاك باهظة الثمن.

يجب ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يكون حاصل على دعم آخر من جهة حكومية أخرى.

مستندات التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية بالعراق

للتقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية بالعراق، يجب تقديم عدة مستندات للحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، هذه المستندات كالآتي:

تقديم صورة من الهوية الوطنية.

تقديم البطاقة السكنية.

تقديم جميع شهادات الميلاد الخاصة بالأسرة.

تقديم مستند يفيد بعدم وجود دخل ثابت.

تقديم بطاقة التموين.

ملء استمارة طلب الالتحاق بالدعم.

الفئات المشمولة بالدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية

هناك عدة فئات حددتها وزارة العمل ليكون لها الأحقية في الحصول على الدعم، هذه الفئات تتمثل في الآتي:

العاطلون عن العمل، والذين ليس لديهم دخل ثابت.

الأرامل والمطلقات.

الأسر ذات الدخل المحدود.

الزوجات اللاتي يكون أزواجهم في السجن.

ذوي الإعاقة، مع تقديم شهادة إعاقته.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط مظلتي، والتي يمكن من خلاله الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية، عن طريق اتباع عدة خطوات كالآتي: