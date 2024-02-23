“الفرخة اللي مش الها وراك”.. تاجر فراخ يكشف الغش في بيع البط والصدور + الأوراك والدجاج بهذه الطريقة.. كارثة مش هتصدقو بيعملو ايه!!

في الفترة الأخيرة ارتفع سعر الدجاج بشكل كبير حيث وصل سعر الكيلو إلى مائة جنيه ولذلك بدء الكثيرون الغش في بيع الدجاج وخاصة عند بيع كافة أجزائه سواء كانت الأوراك أو البانية وكذلك الأرجل الخاصة بالدجاج وانتشرت عملية الغش بشكل كبير من أجل الحصول على كثير من المال ولذلك سنوضح لكم طريقة الغش في الدجاج من خلال مقالنا اليوم على موقع البديل تابعوا معنا.

الغش في بيع الدجاج والبط

بعد انتشار الغش في بيع الدجاج بكافة أجزائه فقد كشف أحد تجار الدجاج كيف يحدث الغش وهو التاجر أشرف مصطفى أبو مصطفى حيث قام بنشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي والذي من خلاله شرح كيف تحدث عملية الغش لدرجة أن الأرجل الدجاج يبيعونها ويأخذون فيها مكسبا إضافيا خمس جنيهات نتيجة الغش فيها.

تاجر فراخ يبين عملية الغش في بيع الاوراق والبانية والدجاج

أوضح التاجر مصطفى أشرف أبو مصطفى أثناء عملية بيع الأوراك إلى أحد الزبائن حيث قال لها بأن هذا الورك الأول ثمنه 15 جنيها و 20 قرشا على الميزان ثم قام بوضع الورك تحت المياه كأنه يقوم بغسله وتنظيفه ثم وضعه على الميزان مرة أخرى فأصبح سعره 20 جنيه و60 قرشا أي أن وزن الورك سعر الورك قد زاد 5 جنيه في تلك الحركة نتيجة وضع المياه بداخله وبعض الغشاشين يقومون باستخدام سرنجة لضخ المياه بداخلها لجعلها تزن ازود.

كيفية الغش في الفراخ والأوراك والبط

قام هذا التاجر بنشر مقطع فيديو آخر له يوضح كيفية الغش في كافة أنواع الطيور الأرانب والفراخ والبط والديك الرومي حيث أنه قام بوزن الورك قبل أن يتم غسله بالمياه فكان ثمنه 18 جنيه و80 قرشا ثم بعد أن قام بغسل الورك تحت المياه فأصبح سعره 23 جنيه وستون قرش ولذلك تستغل الكثير من المحلات الخاصة ببيع الفراخ هذه الطريقة في الغسل ولذلك لابد من الانتباه والتركيز عند شراء الفراخ والأفضل شرائها من محل مضمون.