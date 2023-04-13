تحديث.. تردد قناة الكأس المفتوحة الجديد Alkass HD 2023 الناقلة لمباريات كأس الملك سلمان للأندية

تردد قنوات الكأس المفتوحة أصبح من أهم الترددات التي يبحث عنها محبي وعشاق كرة القدم العالمية والعربية، حيث تعتبر قناة الكأس من أهم القنوات الفضائية التي تعرض محتوى رياضي حصري، والقناة قطرية الجنسية وتشمل على كوكبة من أهم المحلليين الرياضيين، وتدعم القناة عدة أقمار صناعية حتى يصل محتواها إلى أكبر عدد من المتابعين، وخلال وقت قصير تمكن القناة من أن تحصل على ملايين المشاهدات.

تردد قناة الكأس المفتوحة

تجذب قناة الكأس ملايين من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي لأنها تعرض عبر شاشتها أقوى وأهم المباريات والبطولات العالمية والعربية، وإليكم تردد قناة الكأس المفتوحة:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة عبر نايل سات

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الكأس عبر قمر سهيل سات

التردد: 11678.

الاستقطاب: أفقي.

محتوى قناة الكأس

تعرض وتبث قناة الكأس عبر شاشاتها محتوى رياضي متنوع، حيث تعرض القناة أهم المباريات وبطولات كرة القدم العالمية بالإضافة إلى البرامج والاستوديوهات التحليلية التي يقدمها نخبة مميزة من أفضل محليين كرة القدم، ومن أهم برامج القناة ما يلي:

برنامج 90 دقيقة ويقدم الإعلامي فالح الشهري.

برنامج الحكم.

برنامج جراند يقدمه كلا من عهد حسين ونيرمين أمير الدين، وجاسم حسين.

برنامج فض فض ويقدمه حماد العبيدي ومشغل الشمري.

برنامج حصاد الأسبوع ويديمه الإعلامي الشهير مهدي الراضي.

برنامج مع سمعة ويقدمه الإعلامي إسماعيل علي.

أهم مميزات قنوات الكأس

القناة ليست مشفرة وتعرض محتواها مجاني لذا تعتبر لاذ ملايين الأشخاص المتابعين لكرة القدم العالمية، كما أنها تبث اشارتها عبر أكثر من قمر صناعي لكي تصل محتواها للجميع، وتحصل القناة على حق إذاعة مباريات الدوري القطري وكأس ودوري أبطال آسيا وكأس آسيا وكأس إفريقيا وبطولة كأس الأمير القطري وبطولة كأس العرب الخليجي، كما تعرض القناة محتواها على مدار الأسبوع دون توقف أو تشويش ولديها إشارة قوية بتقنية ذات جودة عالية وصوت وصورة واضحين، وتحتوي القناة على مجموعة قنوات أخرى مخصصة في بث المحتوى الرياضي.