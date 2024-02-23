ما هي اسعار السمك اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 للمُستهلك في السوق

أسعار السمك، يتساءل الكثير من الأشخاص عن سعر السمك البلطي اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر فبراير، كما تختلف أسعار السمك اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر فبراير على حسب اختلاف نوع السمك وحجمه في أسواق التجزئة التي يتم الشراء منها

أسعار السمك

يختلف سعر السمك البلطي في الأسواق اليوم اختلاف بسيط على حسب حجم السمك وهذه الأسعار تتمثل في الآتي:

تراوح سعر السمك البلطي الكبير اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر فبراير ما بين 79 إلى 85 جنيه

كما تراوح سعر السمك البلطي المتوسط في الأسواق اليوم ما بين 76 إلى 78 جنيه.

وصل سعر السمك البلطي الأسواني اليوم إلى 70 جنيه

سعر كيلو السمك الفيليه البلطي تراوح اليوم ما بين 150 جنيه إلى 250 جنيه.

أسعار السمك بأنواعه اليوم

تختلف أسعار الأسماك في أسواق التجزئة اختلاف ملحوظ على حسب نوع السمك الذي يتم شرائه وهذه الأنواع بأسعارها المختلفة تتمثل في الآتي

تراوح سعر سمك موسى اليوم ما بين 175 إلى 425 جنيه.

كما بلغ سعر سمك القاروص اليوم نحو 160 جنيه في السوق المصري

سجل سعر كيلو سمك الوقار في السوق المصري نحو 155 جنيه وقد يختلف هذا السعر اختلاف بسيط حسب اختلاف المكان.

تراوح سعر كيلو السمك البوري الكبير اليوم ما بين 90 إلى 150، بالإضافة إلى الحجم الأصغر منه تراوح ما بين 75 إلى 85 جنيه.

تراوح سعر كيلو القشر البياض اليوم ما بين 90 إلى 150 جنيه.

سجل سعر كيلو سمك السردين اليوم في الأسواق نحو 85 جنيه.

في النهاية قد علمنا ما هو سعر السمك البلطي بكافة أحجامه اليوم وباقي أسعار أنواع الأسماك الأخرى في أسواق التجزئة في حالة الشراء.