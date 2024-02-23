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رابط منصة مظلتي … اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي في كافة المحافظات
صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الانتهاء من رفع أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024 والذي يعد من ضمن ما يهتم به الدولة لمواجهة الغلاء والعمل على العيش بحياة افضل ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي في كافة المحافظات.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي
اعلن وزير العمل العراقي عن تسهيل الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ويتم من خلال الدخول على الموقع بدل من الازدحام ويتم من خلال التالي:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- ثم الدخول على صفحة برنامج الرعاية الاجتماعية.
- حدد الفئة التي ترغب بها.
- انقر على زر تحميل الكشوفات.
- البحث عن اسم المواطن في الكشوفات المحملة.
- عند رؤية الاسم لابد من التاكد منه من خلال تاريخ الميلاد.
- إذا لم تجد اسم المواطن، لابد من الانتظار حتى يتم رفع الكشوفات الإضافية.
- يتيح للمواطنين البحث عن أسمائهم بكل يسر وسهولة.
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024
برنامج الرعاية الاجتماعية يعَد واحدًا من ضمن اهم برامج الدعم وانه لابد من توافر بعض من الشروط ومنها:
- لابد من أن يكون المتقدم من جنسية عراقية ومقيم في العراق بصفة دائمة.
- يجب عدم وجود دخل شهري ثابت لدى المتقدم.
- كما انه لابد من أن يكون عمر المتقدم يتراوح ما بين 18 و60 عامًا.
- عدم وجود اي أصول أو عقارات أو أملاك لدى المتقدم.
- تقدم الحكومة كافة جهودها لدعم الفئات المحتاجة ويتم التزام الوزارة بتوفيرالرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين يعانون من العيش الصعبة.