رابط  منصة مظلتي …  اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي في كافة المحافظات

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الانتهاء من رفع أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024 والذي يعد من ضمن ما يهتم به الدولة لمواجهة الغلاء والعمل على العيش بحياة افضل ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي في كافة المحافظات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي

اعلن وزير العمل العراقي عن تسهيل الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ويتم من خلال الدخول على الموقع بدل من الازدحام ويتم من خلال التالي:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم الدخول على صفحة برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الفئة التي ترغب بها.

انقر على زر تحميل الكشوفات.

البحث عن اسم المواطن في الكشوفات المحملة.

عند رؤية الاسم لابد من التاكد منه من خلال تاريخ الميلاد.

إذا لم تجد اسم المواطن، لابد من الانتظار حتى يتم رفع الكشوفات الإضافية.

يتيح للمواطنين البحث عن أسمائهم بكل يسر وسهولة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

برنامج الرعاية الاجتماعية يعَد واحدًا من ضمن اهم برامج الدعم وانه لابد من توافر بعض من الشروط ومنها: