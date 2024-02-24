بشرى سارة للمواطنين …. أسعار السلع الغذائية والتموينية اليوم في الأسواق

قد اقترب شهر رمضان الكريم ولذلك يتم إقبالاً كبيرًا من المواطنين عن أسعار السلع الغذائية والتموينية والتي يفضل ان يتم شرائها مع اقتراب شهر رمضان حيث يقوموا بتخزين بعض السلع تحسبا من زيادة أسعارها ومن خلال مقالنا نتعرف على أسعار السلع الغذائية والتموينية اليوم في الأسواق.

أسعار السلع الغذائية والتموينية اليوم في الأسواق

يرغب البعض ان يتم التعرف على اسعار السلع التي يحتاج لها خلال الشهر حيث ارتفعت اسعار العديد من السلع وانه تم الاعلان عن سعر السلع الغذائية اليوم والتي اعلنت عنها خلال تلك الفترة:

سعر زيت عباد الشمس اللتر هو 101.68 جنيه.

وصل سعر كيلو السكر المعبأ اليوم 41.95 جنيه.

تم الاعلان عن سعر كيلو العدس المعبأ ويقدر 73.45 جنيه.

سعر الفول المعبأ واحد كيلو ويتم توفر بسعر 56.72 جنيه.

وسعر كيلو المكرونة المعبأة 31.83 جنيه.

سعر كيلو الدقيق المعبأ الآن 30.02 جنيه.

يوجد بعض من السلع التي يحتاجها المواطنين خلال الشهر والتي تم عرض خصومات عليها وهي اسعار مكسرات رمضان واسعار الياميش التي يقبل عليها.

ما هي سعر السلع الغذائية بالأسواق

يتم الاعلان عن الاسعار التي يزدد عنها الكثير من الناس وذلك لرغبتهم في تخزين القدر الكافي من السلع، فقد اعلن عن زيادة في الأسعار في الفترة القادمة، وقد اعلن عن سعر السلع اليوم بهذه الأسعار التالية: