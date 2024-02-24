ظهرت اخيراً.. استعلم الآن عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي علمي وأدبي 2024

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وزادت عمليات البحث عن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الاعدادي التمهيدي لعام 2024 سواء للشعبة العلمية أو الأدبية كما أتاحت وزارة التربية العراقية خدمة الاستعلام عن هذه النتيجة إلكترونيا دون الذهاب إلى مقر المدرسة لتوفير الوقت والجهد.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي علمي وأدبي 2024

هناك العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي التمهيدي للشعبة العلمية والأدبية لعام 2024 وهذه الخطوات تكون كالآتي:

يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي للشعبة العلمية والأدبية عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بنتائجنا وذلك من خلال زيارة هذا الرابط

أختر بعدها كلمة نتائج الامتحانات الخاصة بالطلاب من الخيارات الظاهرة أمامك.

حدد بعدها كلمة نتائج السادس الإعدادي 2024 ومن ثم اختر كلمة الدور التمهيدي أو الدور المهني.

حدد الشعبة سواء العلمية أو الأدبية التي ترغب في استخراج نتيجتها.

أختر بعد ذلك المحافظة التي تنتمي إليها.

عند الانتهاء من إجراء الخطوات المطلوبة قم بالضغط على كلمة بحث وسوف تظهر لك مباشرة النتيجة الخاصة بالطالب حال اعتمادها ورفعها.

نتائج السادس الاعدادي التمهيدي

هناك موعد تم فيه الإعلان عن نتيجة الصف السادس التمهيدي 2024 للشعبة العلمية والأدبية وهذا الموعد هو

تم الإعلان أمس الخميس يوم 22 من شهر فبراير عن نتيجة الصف السادس الاعدادي التمهيدي سواء للشعبة العلمية أو الأدبية.

كما تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصدها وتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية أو من خلال موقع نتائجنا.

في النهاية قد علمنا ما هي الطريقة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي التمهيدي سواء من وزارة التربية العراقية أو من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني.