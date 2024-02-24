قدم الأن … ما هو موعد للتقديم على وظائف الكهرباء 2024 وأهم التخصصات المطلوبة للقبول

تم التصريح من قبل وزارة الكهرباء عن وظائف الكهرباء 2024، حيث انه يتم فتح التقدم من اليوم و تستمر لمدة 15 يوم ويتم انتهاء التقدم في يوم 10 مارس 2024، من خلال بعض من المعايير الخاصة بالتقدم ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد للتقديم على وظائف الكهرباء 2024 وأهم التخصصات المطلوبة للقبول.

موعد للتقديم على وظائف الكهرباء 2024

اعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء والموجودة بالقاهرة والإسكندرية والدلتا ومصر العليا والوسطى، عن اتاحة التقدم لبعض من الوظائف ومنها مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات غرب ، ومدير عام الإدارة العامة لكابلات الجهد الفائق والعالي قطاع الكابلات.

ما هي اهم وظائف شركة نقل الكهرباء

تم الاعلان عن عدد من الوظائف التي يتيح التقدم عليها:

التقدم على وظيفة رئيس القطاع المركزي للوقاية والاختبارات.

مدير عام الإدارة العامة لتصميمات محولات.

التقدم على وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمشاريع الخطوط الجهد الفائق.

يتم اتاحة التقدم على وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية في قطاع الموارد البشرية.

مدير عام الإدارة العامة لدراسات الشبكات منطقة القاهرة.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمعدات والنقل الثقيل في قطاعات الشئون المالية والإدارية.

مدير عام الإدارة العامة لشؤون مجلس الإدارة.

ومدير عام الإدارة العامة لشراء الطاقة من شركات الإنتاج في قطاع الشؤون التجارية.

التقديم على وظائف الكهرباء

يمكنك التقديم على وظائف الكهرباء وذلك من خلال توافر التالي: