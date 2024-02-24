استعلم حالًا … الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي وأهم الشروط

يبحث العديد من المواطنين عن استعلام تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، ويتم ذلك بعد الاعلان عن الزيادة الجديدة التي صرح عنها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

يمكنك استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي عن التكافل والكرامة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

ثم يتم اختيار أيقونة تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومى الخاص بالشخص المستفيد بالمكان المخصص.

كتابة الإسم رباعي وتاريخ الميلاد.

النقر على زر استعلام.

قرار زيادة تكافل وكرامة

تم الاعلان من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة جديدة في معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15٪، والتي سيتم الحصول عليها من قبل المستفيدين خلال شهر مارس المقبل 2024، ويتم من خلال عددمن الشروط التي لابد من توافرها: