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استعلم حالًا … الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي وأهم الشروط
يبحث العديد من المواطنين عن استعلام تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، ويتم ذلك بعد الاعلان عن الزيادة الجديدة التي صرح عنها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي.
الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي
يمكنك استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي عن التكافل والكرامة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.
- ثم يتم اختيار أيقونة تكافل وكرامة.
- إدخال الرقم القومى الخاص بالشخص المستفيد بالمكان المخصص.
- كتابة الإسم رباعي وتاريخ الميلاد.
- النقر على زر استعلام.
قرار زيادة تكافل وكرامة
تم الاعلان من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة جديدة في معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15٪، والتي سيتم الحصول عليها من قبل المستفيدين خلال شهر مارس المقبل 2024، ويتم من خلال عددمن الشروط التي لابد من توافرها:
- حيث انه لابد أن يكون المتقدم يعمل في قطاع عام أو خاص بمرتب لايتعدى 4000 جنيه.
- عدم حصول المتقدم على معاش تأميني.
- أن تكون المتقدمة لديها أبناء من عمر يوم وحتى 18 عام.
- لابد من ان يتم تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة مثل صورة من بطاقة الرقم القومي وصور شهادات ميلاد الأبناء وكافة الاوراق التي يتم الاحتياج لها عند التقدم.
- عدم امتلاك المتقدم أي شركات خاص به.
- لا يكون المتقدم له ملكية عقار غير السكن الحالى الذي يعيش فيه والا يكون هذا الشخص له تامين عليه.