يا لولو يا لولو .. ثبت أحدث تردد لقناة وناسة 2024 على النايل سات

تعد قناة وناسة من القنوات الرائدة في مجال بث الرسوم الكرتونية علمًا بأنها تعرض أيضًا البرامج الهادفة التي تنمي مهارات الطفل وتعزز من القيم الأخلاقية، ومؤخرًا تم الإعلان عن تحديث التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي النايل سات لذلك خلال الأسطر التالية سوف نتناول أحدث تردد للقناة.

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات

مؤخرًا زاد البحث على محرك البحث جوجل عن أحدث تردد لقناة وناسة 2024 على القمر الصناعي النايل سات علمًا بأن هذه القناة لها شعبية كبيرة في العالم العربي وتنتشر مقاطع الأناشيد في كل منصات التواصل الاجتماعي، وأشهر شخصية كرتونية اشتهرت بها القناة هي شخصية “لولو”، ويمكنكم الآن استقبال القناة وفقًا لبيانات التردد التالي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

خطوات استقبال قناة وناسة على النايل سات

من الجدير بالذكر أن قناة وناسة بثت لأول مرة في شهر يوليو لعام 2007، وتقدم القناة عدد كبير من البرامج الكرتونية والأناشيد التي تحصد ملايين المشاهدات في العالم العربي، وإليكم خطوات استقبال القناة: