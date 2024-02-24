“شيله من عربيتك بسرعة”.. المرور تعلن غرامة فورية لأي مواطن يوجد بداخل سيارته هذا الشئ طبقا للقانون.. شيلهم والا هتندم!!

تم وضع غرامات مالية جديدة على المواطنين في قانون المرور حيث يتراوح مبلغ الغرامة بين 300 و1500 جنيه لمخالفات متنوعة مثل تجاوز السرعة المقررة واعتداء على رجال المرور وارتكاب أفعال فاضحة تخالف الآداب والقيم وعدم استخدام اللوحات المعدنية، والسير بدون فرامل.
دفع غرامة عند وجود هذا الشئ في عربيتك
نبه بشكل قاطع القانون المروري إلى أهمية الشفافية والوضوح في مركباتنا حيث يفرض غرامة مالية تتراوح بين 100 و300 جنيه في حال تركيب زجاج فاميه داخل السيارة أو وضع ملصقات تخفي ملامح المركبة مما يعكس حرص السلطات على تعزيز الأمان وتعزيز الشفافية في الطرقات.
غرامة مخالفات المرور الجديده طبقا للقانون
- تعتبر الامتثال لقوانين المرور واللوائح ذات أهمية قصوى للحفاظ على سلامة الجميع وانسيابية حركة المرور بموجب القوانين و يتم فرض غرامات مالية صارمة على المخالفين، حيث يتراوح مبلغ الغرامة بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه في حالة ترك المركبة دون سبب يبرر توقف حركة المرور.
- وتزداد الغرامات للمخالفات الأكثر خطورة، مثل عدم وجود طفاية حريق في السيارة، حيث يُفرض غرامة تصل إلى 300 جنيه.
- وللحد من التلوث والإزعاج البيئي يفرض غرامة بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه على السائقين الذين يقودون مركبات تنبعث منها رائحة كريهة.
- بالإضافة إلى ذلك يجب على جميع السائقين الامتثال لتعليمات رجال المرور وعدم الامتثال يعرضك لغرامة تتراوح بين 100 جنيه إلى 500 جنيه.
- وفي حالة عدم دفع التصالح المالي المحدد، سيتم سحب رخصة القيادة ورخصة السير الخاصة بالسائق مما يجعل الالتزام بالقوانين والتعليمات ضرورياً لتجنب التبعات القانونية والمالية الجسيمة.