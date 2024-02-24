“شيله من عربيتك بسرعة”.. المرور تعلن غرامة فورية لأي مواطن يوجد بداخل سيارته هذا الشئ طبقا للقانون.. شيلهم والا هتندم!!

تم وضع غرامات مالية جديدة على المواطنين في قانون المرور حيث يتراوح مبلغ الغرامة بين 300 و1500 جنيه لمخالفات متنوعة مثل تجاوز السرعة المقررة واعتداء على رجال المرور وارتكاب أفعال فاضحة تخالف الآداب والقيم وعدم استخدام اللوحات المعدنية، والسير بدون فرامل.

دفع غرامة عند وجود هذا الشئ في عربيتك

نبه بشكل قاطع القانون المروري إلى أهمية الشفافية والوضوح في مركباتنا حيث يفرض غرامة مالية تتراوح بين 100 و300 جنيه في حال تركيب زجاج فاميه داخل السيارة أو وضع ملصقات تخفي ملامح المركبة مما يعكس حرص السلطات على تعزيز الأمان وتعزيز الشفافية في الطرقات.

غرامة مخالفات المرور الجديده طبقا للقانون