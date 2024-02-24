الأصفر طار خلاص.. سعر الذهب اليوم في مصر

يتساءل الكثير من الأشخاص عن سعر الذهب اليوم السبت الموافق 24 من شهر فبراير، حيث شهد سعر جرام الذهب اليوم ارتفاع ملحوظ عن الأيام القليلة الماضية وقد يختلف سعرها على حسب العيار الذي يتم شراؤه أو بيعه ويمكن معرفة سعر الذهب اليوم من خلال الأسعار الذي يتم الإعلان عنها في الصاغة.

سعر الذهب اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب ارتفاع بسيط عن الأيام القليلة الماضية والتي قد يختلف على حسب العيار وهذه الأسعار تتمثل في الآتي

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 24 من شهر فبراير إلى 3942,75 جنيه للبيع و3914,25 جميع للشراء.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم إلى 3614,25 جنيه في حالة البيع و3588 جنيه في حالة الشراء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر إلى 3450 جنيه في حالة البيع و 3425 جنيه في حالة الشراء.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 وسجل اليوم نحو 2957,25 في حالة البيع و 2935,7 جنيه في حالة الشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم نحو 2300 جنيه للبيع و2283,2 جنيه في حالة الشراء.

سجل سعر جرام الذهب اليوم بعد ارتفاع سعره إلى 1971 جنيه للبيع و1957 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب ارتفاع بسيط إلى أن وصل سعره إلى الآتي

سجل سعر الجنية الذهب اليوم الجمعة الموافق 24 من شهر فبراير في مصر نحو 27600 جنيه في حالة البيع.

كما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى 28480 جنيه في حالة الشراء بعد ارتفاع سعر الذهب عن الأيام القليلة الماضية.

في النهاية قد علمنا ما هو سعر الذهب اليوم السبت الموافق 24 من شهر فبراير في مصر بعد ارتفاع سعر الذهب عن الأيام القليلة الماضية وما هو سعر الجنيه الذهب في حالة البيع والشراء.