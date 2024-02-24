هضيفيهم في غمضة عين.. طريقة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين (وزارة التموين المصرية)

يتساءل الكثير من الأشخاص عن الميعاد الذي يتم فيه إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين لعام 2024 لمن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة من أجل الإضافة، كما يمكن إضافة المواليد إلكترونيا على بطاقة التموين من خلال موقع بوابة مصر الرقمية بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات.

طريقة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين

هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وهذه الخطوات تكون كالآتي

يجب أولًا الدخول إلى بوابة مصر الرقمية عن طريق هذا الرابط

سوف يطلب منك تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لهم.

ادخل رقم الهاتف الخاص بك والرقم القومي واسم الام ىبااي ورقم المصنع في الحقول الفارغة المخصصة لهم.

حدد بعدها كلمة الخدمات التموينية من الخيارات المعروضة أمامك ومن ثم حدد كلمة إضافة مواليد جدد.

قم بعدها بتحديد للاطفال التي ترغب في إضافتهم إلى هذه البطاقة لمن تتوافر بهم الشروط المطلوبة.

اضغط في النهاية على كلمة التالي ومن ثم اضغط على كلمة حفظ وسوف يتم إضافة المواليد بنجاح.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين

هناك موعد محدد سوف يتم فيه إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين لعام 2024 وهذا الميعاد يتمثل في الآتي