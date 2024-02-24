عاجل.. برنامج تكافل وكرامة يُعلن عن الاسماء الجدد الحاصلين على الدعم وخطوات الاستعلام عن المعاش

يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2024 إلكترونيا من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، كما يجب توافر بعض الشروط المطلوبة من أجل منح هذا المعاش وقد توجد قيمة معينة لصرف معاش تكافل وكرامة شهريا.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

هناك العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2024 إلكترونيا وهذه الخطوات تكون كالآتي

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

قم بعدها باختيار كلمة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.

سوف يطلب منك مباشرة إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها بشكل صحيح.

اضغط في النهاية على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تخص معاش تكافل وكرامة.

قيمة معاش تكافل وكرامة

يتساءل الكثير من الأشخاص عن قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة وقد وصل قدرها إلى الآتي

تمت زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة لكن يتقاضون 500 جنيه إلى أن وصلت إلى 625 جنيه.

كما تمت زيادة معاش تكافل وكرامة لمن يحصلون على 450 جنيه وقد وصلت بعد الزيادة إلى 562,5 جنيه شهريًا.

ارتفعت قيمة المعاش لمن يتقاضون 450 جنيه من ذوي الهمم إلى أن وصلت سعرها بعد الارتفاع إلى 562,5 جنيه.

الأشخاص الذين يحصلون على معاش قدره 350 جنيه وصل بعد الزيادة إلى 437,5 جنيه شهريًا.

في النهاية قد علمنا ما هي قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة وما هي طريقة الاستعلام عن هذا المعاش إلكترونيا من وزارة التضامن الاجتماعي.