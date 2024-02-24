رسمياً.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 (خدمات الرعاية الصحية في مصر)

يبحث الكثير من الأشخاص عن الخدمات الصحية المختلفة التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة لحامليه من أجل الاستفادة منه، كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن هذا الكارت بكل سهولة عن طريق الرقم القومي الخاص بالمستعلم إلكترونيا.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

هناك العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي الخاص بالمستعلم وهذه الخطوات تكون كالآتي:

للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة نقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

أختر بعد ذلك كلمة خدمات ذوي القدرات الخاصة من الخيارات المعروضة ومن ثم اختر كلمة الاستعلام عن الطلبات من الخيارات التالية.

سوف يطلب منك مباشرة إدخال الرقم القومي الخاص بك في المكان المخصص له وباقي البيانات الأخرى المطلوبة.

عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح قم بالضغط على كلمة بحث وسوف تظهر لك نتيجة الطلب وكافة التفاصيل التي تخص هذا الكارت.

خدمات الرعاية الصحية في مصر

توجد العديد من الخدمات الصحية المختلفة التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة في مصر لحامليه وهذه الخدمات المتنوعة يمكن أن تتمثل في الآتي

خدمة العلاج الطبي في كافة المستشفيات.

يقوم كارت الخدمات المتكاملة بتوفير خدمة الفحوصات الطبية.

كما أنه يوفر خدمة الفحوصات التشخيصية.

الأدوية المتكاملة.

يقوم كارت الخدمات المتكاملة بتقديم خدمة العلاجات الطبية.

خدمة البرامج الوقائية.

يقدم أيضا خدمة البرامج التثقيفية.

يوفر أيضا كافة خدمات الرعاية الصحية لحامليه مجانًا.

في النهاية قد علمنا ما هي الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة إلكترونيا من موقع وزارة التضامن الاجتماعي وما هي الخدمات التي يقوم بتقديمها لحامليه