شوف سعره وصل لكام.. أسعار البنزين في مصر اليوم

يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر البنزين والسولار اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر فبراير، حيث أنه لا يوجد أي تغيرات في أسعارهم بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي في شهر نوفمبر الماضي ولكن المحتمل إجراء هذه اللجنة مرة أخرى في الأيام القليلة الماضية لمناقشة أسعار البنزين والسولار في مصر.

أسعار البنزين في مصر اليوم

شهد سعر البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر فبراير استقرار في سعره إلى أن وصل سعره اليوم إلى الآتي:

وصل سعر لتر بنزين 80 اليوم في مصر إلى 10 جنيهات.

كما وصل سعر بنزين 92 اليوم الجمعة في مصر إلى 11,5 جنيه للتر الواحد بعد رفع سعره 14٪ مؤخرا.

سجل سعر بنزين 95 اليوم في مصر نحو 12,5 جنيه للتر الواحد.

وصل سعر السولار اليوم بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي إلى 8,25 جنيه للتر الواحد وقد شهد السولار استقرار في سعره على عكس الأيام القليلة الماضية.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم

توجد بعض المعلومات التي تخص اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم في مصر وهذه التفاصيل تكون كالتالي:

لم يشهد البنزين ارتفاع في هذه الأيام ولكن من المقرر أن يتم عمل اجتماع للجنة التسعير التلقائي في الآيام القليلة الماضية.

كما يتم عمل هذا الاجتماع من أجل مناقشة سعر البنزين والسولار في مصر مرة أخرى بعد أن تم إجراؤه في شهر نوفمبر الماضي.

من المحتمل أن يتم إجراء هذا الاجتماع في الربع الأول من هذا العام للإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في حالة وجود أي تغيرات.

في النهاية قد علمنا ما هو سعر البنزين والسولار اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر فبراير وما هو موعد إجراء لجنة التسعير التلقائي القادم.