يابختك لو انتا منهم.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة PDF ب عبر منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة PDF التي لا يغفل عن البحث عنها كل مواطن عراقي مستفيد من هذا الدعم، حيث بعد إعلان وزارة العمل العراقية عن اقتراب موعد الكشف عن أسماء المشمولين بالدعم الذي تقدمه الحكومة أصبح الجميع يترقب موعد الإعلان عن هذه الأسماء، ومن المعروف أن هذا الدعم يشمل فئات معينة من المواطنين وهم الفئة الأكثر تضررًا من الظروف الإقتصادية الراهنة وذلك من أجل تحسين معيشتهم والعيش بحياة كريمة، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على اسماء المستحقين للرعاية الإجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة PDF

ارتفعت معدلات البحث في الفترة الأخيرة حول قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة PDF ويتساءل الكثير من المواطنين بالعراق عن وقت الإعلان عنها، لذا أعلنت الوزارة أن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية يتم من خلال الموقع الرسمي للوزارة وذلك يتم من خلال بعض الخطوات نوضحها فيما يلي:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية.

اضغط على “قسم الخدمات الإلكترونية”.

قم باختيار “الوجبة السابعة”.

قم بإدخال بيانات المستفيد.

اضغط على استعلام.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضعت الحكومة العراقية بعض الشروط على المواطنين المتقدمين للحصول على المنحة والتي لابد من توافرها، حتى يصل الدعم في النهاية للأشخاص المستحقين بالفعل، ومن هذه الشروط هي كالتالي: