يابختك ياعم هتاخد معاش كل شهر.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب الدعم

يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على شقق الإسكان كما يشترط تقديم بعض الأوراق المطلوبة أثناء التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيا.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وهذه الخطوات هي

يجب أولًا الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

أختر بعدها كلمة البرامج والمبادرات من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.

حدد كلمة البرامج ومن ثم اختر كلمة تكافل وكرامة من الخيارات التالية.

انقر على كلمة الاستعلام عن نتيجة.

سوف يطلب منك إدخال الرقم القومي في المكان المخصص له بشكل صحيح.

اضغط في النهاية على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص معاش تكافل وكرامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

هناك العديد من الأوراق المطلوبة الواجب توافرها من أجل التقديم على معاش تكافل وكرامة وهذه الأوراق هي

يجب توافر صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم بشرط أن تكون سارية المفعول.

كما يجب تقديم قسيمة الطلاق أو قسيمة الزواج.

تقديم صورة من بطاقة التموين الخاصة بالمتقدم.

يشترط تقديم شهادة الهجرة.

توافر كشف خاص بالإعاقة من اللجنة الطبية.

تقديم كشف المرض المزمن.

توافر صورة من شهادة وفاة الزوج أو وفاة الزوجة.

تقديم صورة من شهادة السجن عند التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.

تقديم القيد المدرسي الخاص بالأطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 18 عامًا.

تقديم قيد الطلاب الجامعيين.

في النهاية قد علمنا ما هي الأوراق المطلوبة عند التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي كما علمنا طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.