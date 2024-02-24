“لولو يا لولو فينك يا لولو” تردد قناة وناسه الجديد على النايل سات.. اضبطها وفرح الاولاد.!!

تعتبر قناة وناسه واحدة من أشهر القنوات التي تستهدف الأطفال في الوطن العربي تأسست القناة عام 2008 ومنذ ذلك الحين استطاعت بفضل محتواها المميز أن تحقق شعبية كبيرة بين الأطفال والعائلات كما تميزت قناة وناسه بتقديم محتوى ترفيهي متنوع ومسلي يجذب الأطفال ويثري انتباههم تتضمن برامجها العديد من البرامج التعليمية التي تهدف إلى تعليم الأطفال المهارات الأساسية بطريقة مبتكرة وممتعة كما تقدم القناة مسلسلات كارتونية محببة للصغار وتعليمهم القيم الحياتية الصحيحة.

تردد قناة وناسة

تبث قناة وناسه بتقنية عالية الجودة وبتردد عالي يجعلها متاحة لأغلب الأسر في الوطن العربي كما تلعب القناة دورا هاما في ترسيخ القيم الإيجابية والتعليمية لدى الأطفال وتساهم في تنمية قدراتهم العقلية والإبداعية وبفضل تردد قناة وناسه يمكن للأهالي الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للترفيه والتعليم لأطفالهم وبتنوع برامجها وجودة محتواها تبقى قناة وناسه الخيار الأمثل للعائلات التي تبحث عن بيئة آمنة وتثير الفضول والابتكار لأطفالها ولتنزيل التردد تابع الاتي:

القمر الصناعي:النايل سات.

التردد:11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة وناسه