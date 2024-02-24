”بكام اللحمة النهاردة ياعم“.. تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم

يبحث الكثير من الأشخاص يوميًا عن سعر كيلو اللحم في السوق وفي منافذ وزارة الزراعة، حيث يختلف سعر كيلو اللحم اليوم في السوق اختلاف كبير عن سعر منافذ الزراعة وقد استقر سعر اللحم اليوم السبت الموافق 24 من شهر فبراير عن الأيام القليلة الماضية.

سعر كيلو اللحمة اليوم

استقر سعر كيلو اللحم اليوم السبت الموافق 24 من شهر فبراير إلى أن وصل إلى الآتي:

وصل سعر كيلو اللحم الضأن اليوم السبت الموافق 24 من شهر فبراير ما بين 300 إلى 380 جنيه.

وصل سعر اللحم البلدي اليوم السبت ما بين 400 إلى 450 على حسب المنطقة.

سعر اللحمة الجملي اليوم وصل ما بين 300 إلى 350 جنيه.

تراوح سعر اللحم المفروم اليوم ما بين 340 إلى 370 جنيه.

سعر اللحم البتلو في الأسواق اليوم تراوح ما بين 380 إلى 450 جنيه.

سعر اللحم الكندوز اليوم تراوح ما بين 300 إلى 370 جنيه حسب اختلاف المنطقة.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

يختلف سعر كيلو اللحم اليوم السبت الموافق 24 من شهر فبراير إلى أن وصل سعر اللحم في منافذ وزارة الزراعة إلى الآتي: