هبوط حاد وتذبذب في سعر الدولار بالسوق السوداء والبنوك اليوم السبت 24 فبراير ليصل الي هذا السعر

هبوط حاد وتذبذب في سعر الدولار بالسوق السوداء والبنوك، فمع صباح اليوم تزداد حركة المرور للبحث عن سعر الدولار بالسوق السوداء والبنوك وخاصة بعدما شهد سعر الدولار في السوق السوداء هبوط وتذبذب في السعر بين التجار، ومن جهة اخري نوفر لكم سعر الدولار اليوم السبت 24 فبراير 2024 في البنوك المصرية والسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

هذا التراجع الكبير يعود بسبب توقف الحركة التجارية في انتظار السعر النهائي للدولار، الذي شهد انخفاضًا كبيرًا بسبب توقيع صفقة رأس الحكمة، حيث تراجع الدولار بمقدار 7 جنيهات حتى إعلان الصفقة، حيث شهد سعر صرف الدولار انخفاضًا في السوق السوداء ليصل دون حاجز 60 جنيهًا، اليكم جدول بسعر الدولار اليوم في السوق السوداء:

الكمية (بالدولار) السعر (بالجنيه المصري) 1 58 5 240 10 480 25 50 100 500 1000 5000

هذه الأسعار تعكس الوضع الحالي للدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر، تابعنا للمزيد من التحديثات حول أسعار الصرف والتطورات الاقتصادية الهامة.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

هل تبحث عن أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية؟ لا داعي للمزيد من البحث، حيث نقدم لك أحدث سعر للدولار اليوم من بنك مصر، حيث سجل سعر الدولار اليوم قيمة تبلغ 30.75 جنيهاً للشراء، و 30.85 جنيهاً للبيع، بينما في البنك الأهلي المصري، بلغت قيمة الدولار 30.75 جنيهاً للشراء، و 30.85 جنيهاً للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 30.85 جنيهاً للشراء، و 30.95 جنيهاً للبيع. وفي بنك الاسكندرية، بلغت قيمة الدولار 30.85 جنيهاً للشراء، و 30.95 جنيهاً للبيع، تأثيرات الأسواق العالمية والعوامل المحلية تلعب دوراً مهماً في تحديد أسعار العملات.