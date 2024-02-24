تعرف على شروط وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2024 والأوراق المطلوبة في وظائف وزارة الأوقاف

يبحث الكثير من الأشخاص عن الشروط المطلوبة من أجل التقديم على مسابقة وظائف وزارة الأوقاف المصرية لعام 2024 كما تطلب هذه الوزارة بعض الأوراق الواجب توافرها أثناء تقديم المتقدم على هذه الوظائف الشاغرة وسهولة القبول بها والتمتع لكافة الخدمات التي تقوم بتقديمها هذه الوظيفة.

شروط وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2024

هناك بعض الشروط المطلوبة من قبل وزارة الأوقاف للقبول في الوظائف الشاغرة بها وهذه الشروط تتمثل في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم إلى وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2024 مصري الجنسية ولا يحمل أي جنسية أخرى.

أن يكون مقيم على أراضي جمهورية مصر العربية.

لا بد من أن يكون المتقدم قد سبق عليه الحكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف العام أو الآداب العامة.

يشترط أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك.

من الضروري ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا

يشترط أن يكون المتقدم مجتاز الامتحانات وفقا للقواعد المقررة.

أن يكون المتقدم حاصل على تقدير مقبول أو أعلى من ذلك من أجل قبوله في وظائف وزارة الأوقاف.

الأوراق المطلوبة في وظائف وزارة الأوقاف

يجب توافر العديد من الأوراق المطلوبة من أجل التقديم على وظائف وزارة الأوقاف وهذه الأوراق تتمثل في الآتي