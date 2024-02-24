“السكر هيملي بيوت المصريين من تاني” التموين تزف بشري سارة للمواطنين بشأن اسعار السلع الغذائية… خبر يخلي الواحد يزقطط ويهيص..!!

تفجرت مفاجأة سارة للمواطنين في الأيام الأخيرة حيث شهدت أسعار السلع تراجعاً جنونياً في شهر الخير رمضان هذا الانخفاض الكبير جاء كصدمة للكثيرين الذين كانوا يعانون من ارتفاع الأسعار وضغوط الحياة المالية وكانت الأسعار تسجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السابقة مما جعل الكثيرون يعانون من الضغوط المالية وصعوبة تحمل تكاليف المعيشة ولكن في رمضان هذا العام شهدنا تغييراً ملحوظاً في سياسة التموين والأسعار حيث بدأت الأسعار في الانخفاض بوتيرة سريعة وملحوظة.

تصريحات وزارة التموين

أفصحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية المتوفرة للمواطنين خلال شهر مارس القادم مشيرة إلى أنه سيتم توزيع هذه السلع على جميع فئات المواطنين اعتبارًا من الجمعة الأولى من شهر مارس مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقديم الدعم للمحتاجين ومنحهم الفرصة للاستفادة من هذه السلع من خلال البطاقات التموينية المتاحة لديهم.

تصريحات نائب رئيس الاتحاد العربي

نوه نائب الرئيس بشدة على أهمية الجهود الرامية والفعاليات التي تنظمها الحكومة في مختلف مناطق مصر، مثل مبادرة أهلاً رمضان ومبادرة كلنا واحد التي يشرف عليها وزارة الداخلية وهدف هذه الفعاليات هو توفير مستلزمات الحياة الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 25% وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت جميع الشائعات التي تحدثت عن زيادة التموين في شهر مارس القادم نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع الغذائية هذا وأعلن المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالسكر هي توفره بكميات كافية لكن لا يتم توزيعه بشكل مناسب وتم الإعلان عن تخفيض سعر السكر في برنامج التموين مما سيستفيد منه حوالي 70 مليون مواطن يحملون بطاقات التموين.