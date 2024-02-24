“فوق التوقعات”.. أسعار ياميش رمضان 2024 في المحلات التجارية بزيادة تصل إلى 70%

يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسعار ياميش رمضان بمناسبة اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم الذي ينتظره الكثير من أجل شراء هذه المنتجات، وقد تختلف هذه الأسعار على حسب اختلاف نوع الياميش وجودته والمنطقة بالإضافة إلى أن أسعار المكسرات تختلف أيضًا حسب نوعها بمناسبة اقتراب ذلك الشهر.

اسعار ياميش رمضان 2024

توجد أسعار مختلفة لياميش رمضان 2024 حسب اختلاف كل منطقة ونوع الياميش وقد تتمثل هذه الأسعار في الآتي

يبدأ سعر البلح من 18 جنية ويصل إلى 60 جنيه حسب نوعه.

كما يبلغ سعر الزبيب البلدي في الأسواق 180 جنيه.

يتراوح سعر قمر الدين في الأسواق ما بين 85 إلى 100 جنيه للكيلو.

سجل سعر جوز الهند في الأسواق 160 جنيه للكيلو.

سعر العرقسوس وصل إلى 50 جنيه للربع كيلو.

وصل سعر السوداني المقشر في السوق 100 جنيه للكيلو.

اسعار مكسرات رمضان 2024

تختلف أسعار المكسرات في الأسواق قبل أيام شهر رمضان المبارك والتي تختلف على حسب اختلاف المنطقة وقد تتمثل هذه الأسعار في الآتي.

وصل سعر كيلو عين الجمل حوالي 360 جنيه حسب اختلاف المنطقة.

كما وصل سعر الفستق قبل أيام شهر رمضان المبارك إلى 750 جنيه.

سجل سعر كيلو اللوز في الأسواق اليوم 520 جنيه.

سعر الكاجو في الأسواق يسجل سعره في هذه الأيام حوالي 900 جنيه مصري للكيلو وقد يختلف هذا السعر اختلاف بسيط على حسب اختلاف المنطقة وجودة الكاجو.

سعر البندق اليوم وصل في الأسواق إلى 650 جنيه.

في النهاية قد علمنا ما هي أسعار ياميش رمضان 2024 وما هي أسعار المكسرات في الأسواق قبل أيام شهر رمضان المبارك.